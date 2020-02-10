Под видом сотрудников МЧС в Рязани мошенники торгуют огнетушителями

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:43:11+03:00

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В последние дни в регионе под видом сотрудников главного управления МЧС России по Рязанской области неизвестные люди проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники предлагают рязанцам купить огнетушители, автономные пожарные извещатели и оказать платные услуги по их установке.

Как сообщают в главном управлении, сотрудники МЧС России не ведут коммерческую деятельность, но инспекторы пожарного надзора, действительно проводят профилактику, в которую входят: инструктажи, беседы и сходы с гражданами. И, главное, все это проводится абсолютно бесплатно, никакую продукцию пожарные не продают.

«Чтобы понять, настоящий сотрудник МЧС к вам пришел или лже-сотрудник, обратите внимание на форму одежды. Вы имеете право попросить показать служебное удостоверение, узнать фамилию, имя и отчество, а также наименование подразделения, в котором он служит, должность и служебный телефон», - говорится в сообщении МЧС.

Если вы обнаружили факты мошенничества, то необходимо обратиться в полицию, а также сообщить в Главное управление МЧС России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU