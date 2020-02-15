Рязанцы массово пожаловались на химический запах в городе

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:12:27+03:00

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Рязанцы из разных районов города пожаловались на химический запах, стоявший в воздухе вечером 13 февраля и в ночь на пятницу. Так, сообщение о «газовой атаке» на поселок Шлаковый поддержали подписчики официальной страницы губернатора Николая Любимова.

- Вонь ядовитая, резкая, ночью пришлось закрыть окна, но утром, сходив на улицу с собакой, испытала приступ тошноты, заслезились глаза и заболела голова - на сегодня я не работник, - возмутилась одна из пользовательниц соцсети.

Общественная организация «Дышим чистым» собрала около 60 похожих жалоб, причем люди, которые обращались в диспетчерскую службу управления ГОЧС (тел. 8 (4912) 55-00-41), остались крайне недовольны:

- Дозванивались не все - на том конце провода не брали трубку. А если дозванивались, то получали в ответ от оператора негативное отношение, хамство, раздражение и усталость от звонящих, - утверждают активисты.

Сам оперативный дежурный смог оправдаться только «проблемами на телефонной линии с 22.00 до 22.40». Комментарий опубликовала администрация Рязани.

- С 23.50 до 07.00 дежурным было получено 12 звонков, - рассказали на Радищева, 28. - Вся информация о вызовах, связанных с воздухом, была направлена в 8.00 14 февраля в министерство природопользования региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU