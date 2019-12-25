Минприроды: С 1 января мониторинг воздуха будет круглосуточным

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-25T09:26:52+03:00

Снова начнут работать три стационарных поста. Пока же действует лишь одна передвижная лаборатория

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Под записью пресс-конференции губернатора Николая Любимова люди буквально засыпали власти вопросами об отвратительной экологии в Рязани. Министерству природопользования пришлось отвечать, но эти ответы едва ли кому-нибудь прибавили оптимизма.

Например, на вопрос о том, какие реальные меры приняты к заводам-нарушителям, чиновники ответили так:

- В 2019 году Минприроды Рязанской области проведено 38 плановых проверок. Проверялось, в том числе, соблюдение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. По выявленным нарушениям рассмотрено 20 административных дел.

Кроме того, оказалось, что у ведомства пока работает только одна передвижная лаборатория. Второй такой комплекс, а также все три стационарных поста с 5 октября находятся на поверке.

- С 1 января 2020 года оборудование стационарных постов будет смонтировано, и мониторинг будет производиться в круглосуточном режиме, - пообещали чиновники.

Что же касается выездных проверок, к оперативности которых у рязанцев есть большие претензии, в 2019-м только в Песочне минприроды зафиксировало 44 превышения ПДК сероводорода в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU