Милана Волкова из Рязани выступила на шоу «Голос. Дети»
10-летняя Милана Волкова из Рязани успешно преодолела этап слепых прослушиваний в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети». Выпуск с ее участием вышел в эфир на «Первом канале» 14 февраля.
Милана исполнила песню Полины Гагариной «Непара». В команду этой наставницы юная рязанка в итоге и пошла.
- Ты роскошная, прекрасная! Ты покорила мое сердце и выбрала правильную песню, - сказала Полина Гагарина после выступления конкурсантки.
О себе Милана поведала, что помимо вокала занимается танцами, актерским мастерством и акробатикой. В будущем девочка хочет стать хирургом:
- Я буду лечить людей с удовольствием! – говорит она.
Милана Волкова. Не пара - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 7.Милана исполняет песню Полины Гагариной "Не пара"
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ИСТОЧНИК KP.RU