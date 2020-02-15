2020-02-15T13:03:03+03:00
Звезды

Милана Волкова из Рязани выступила на шоу «Голос. Дети»

Она преодолела этап слепых прослушиваний и попала в команду Полины Гагариной
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Фото: 1tv.ruФото: 1tv.ru
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10-летняя Милана Волкова из Рязани успешно преодолела этап слепых прослушиваний в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети». Выпуск с ее участием вышел в эфир на «Первом канале» 14 февраля.

Милана исполнила песню Полины Гагариной «Непара». В команду этой наставницы юная рязанка в итоге и пошла.

- Ты роскошная, прекрасная! Ты покорила мое сердце и выбрала правильную песню, - сказала Полина Гагарина после выступления конкурсантки.

О себе Милана поведала, что помимо вокала занимается танцами, актерским мастерством и акробатикой. В будущем девочка хочет стать хирургом:

- Я буду лечить людей с удовольствием! – говорит она.

Милана Волкова. Не пара - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 7.Милана исполняет песню Полины Гагариной "Не пара"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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