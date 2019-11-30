Увы и ах: рязанка Маша Силиверстова покинула проект «Танцы»
Рязанская танцовщица Мария Селиверстова все-таки покинула «Танцы» на канале ТНТ. В последнем для себя танце Маша сыграла роль Смерти с косой, а ее партнер – Арсен Именов был в образе туриста на пляже.
В итоге, танец получился достаточно зрелищным, получил восторженные оценки жюри, но именно рязанка отправится домой.
Напомним, 23 ноября стало известно, что Мария Селиверстова продолжит участие в популярном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. В эфире программы в субботу девушка исполнила лирический танец в паре с лидером зрительского голосования Германом Ромазановым (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU