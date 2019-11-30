Увы и ах: рязанка Маша Силиверстова покинула проект «Танцы»

СЕГОДНЯ 20:53 2019-11-30T20:53:45+03:00

Шоу на ТНТ лишилось очень эффектной танцовщицы. Несмотря на зрелищный номер, ее отправили домой

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Рязанская танцовщица Мария Селиверстова все-таки покинула «Танцы» на канале ТНТ. В последнем для себя танце Маша сыграла роль Смерти с косой, а ее партнер – Арсен Именов был в образе туриста на пляже.

В итоге, танец получился достаточно зрелищным, получил восторженные оценки жюри, но именно рязанка отправится домой.

Напомним, 23 ноября стало известно, что Мария Селиверстова продолжит участие в популярном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. В эфире программы в субботу девушка исполнила лирический танец в паре с лидером зрительского голосования Германом Ромазановым (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU