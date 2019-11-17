Невинность и эротизм. Маша Селиверстова поразила жюри на шоу «Танцы»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-17T10:54:28+03:00

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16 ноября на шоу «Танцы» рязанская танцовщица Маша Селиверстова вновь поразила жюри, исполнив с Арсеном Именовым номер в стиле «фолк».

— Я танцую стрип, но это совершенно другое. Меня оставили без каблуков, — сказала 21-летняя рязанка перед выступлением.

По словам хореографа Дмитрия Масленникова, для Марии этот танец - прыжок в противоположную историю, из плюса в минус.

— Тем это и интересней, мы сможем посмотреть на нее другой.

Само исполнение танца вызвало одобрение всех членов жюри. Наставник танцоров Егор Дружинин признался, что это его самый любимый танец нынешнего сезона.

— Это сногсшибательный номер, это сногсшибательное качество исполнения, вы боги, — не скупился на слова режиссер и хореограф. — Это пока что мой самый любимый номер. Я поздравляю вас с этим роскошным дебютом.

Обращаясь к рязанской танцовщице Егор Дружинин заметил, что в ней сочетается невинность и эротизм.

— Нужно называть вещи своими именами. Надеюсь, что мы пронесем это качество дальше и разовьем его в других номерах. Дальше будет только лучше.

Кто покинет шоу, станет ясно по итогам голосования, результаты которого объявят в следующем выпуске телепроекта. Проголосовать за Марию Селиверстову можно в приложении «ТНТ-Club».

Танец Марии Селиверстовой.Выступление рязанской танцовщицы смотрите с 1:05

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ИСТОЧНИК KP.RU