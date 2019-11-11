2019-11-11T10:37:05+03:00
Звезды

Рязанка Мария Селиверстова в «Танцах» вошла в команду Егора Дружинина

Выбор наставника, по его собственным словам, был интуитивным
Антон КОНОВАЛОВ
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Мария Селиверстова выступила в составе трио. Здесь она - в центре кадра. Фото: vk.com/tnt_danceМария Селиверстова выступила в составе трио. Здесь она - в центре кадра. Фото: vk.com/tnt_dance
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На проекте «Танцы» определились окончательные составы команд наставников. Очередной выпуск показали в эфире телеканала ТНТ 10 ноября. Право быть среди тех, кто продолжит свое участие в шоу под началом Егора Дружинина, завоевала Мария Селиверстова из Рязани.

21-летняя девушка выступала в составе трио вместе с другими представительницами стиля frame up strip. Номер впечатлил и жюри, и зрителей.

Делая свой выбор, известный режиссер отметил, что действует исключительно интуитивно, так как все три участницы достойны остаться. Перед выступлением Егор Дружинин охарактеризовал Марию Селиверстову как «юную, но чрезвычайно работоспособную», однако позже заметил, что «неработоспособных здесь нет».

По словам самой рязанки, она пришла в «Танцы» не ради победы, а ради возможности поработать с Дружининым:

- Я хотела, чтобы он меня заметил. Может быть, в дальнейшем сложится так, что он меня куда-нибудь позовет.

Напомним, пришедшую на кастинг Марию члены жюри пустили дальше без разговоров.

ТАНЦЫ, 6 сезон, 15 выпуск (10.11.2019).Источник - vk.com/tnt_dance

ИСТОЧНИК KP.RU

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