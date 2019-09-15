Рязанка прекрасно проявила себя на кастинге шоу «Танцы»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-15T12:39:46+03:00

Мария Селиверстова из Рязани призналась, что в жизни и на сцене она - это два разных человека.

Мария Селиверстова выступила так, что судьи пустили ее дальше без разговоров

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Мария Селиверстова из Рязани прошла кастинг в популярное шоу «Танцы». Выпуск показали 14 сентября на канале ТНТ.

21-летняя девушка рассказала, что танцует и преподает у себя в городе, но по нескольку раз в неделю ездит на тренировки Москву. Ее любимый стиль - frame up strip, молодое танцевальное направление, в основе которого лежит база стрип-пластики, «воспроизведенная с более высоким уровнем музыкальности».

Мария рассказала, что в жизни застенчива, но на сцене может легко раскрепоститься и показать, что чувствует на самом деле.

- Это какая-то другая часть меня, - говорит она.

Участница призналась, что в «Танцах» вдохновлялась Анастасией Ведро, а на кастинг пришла только теперь, потому что прежде не чувствовала в себе такой моральной и физической готовности.

Выступление понравилось жюри настолько, что Марию пустили дальше без лишних слов. Особый восторг выражал Мигель, а Татьяна Денисова заявила, что хочет рязанку к себе в команду.

ИСТОЧНИК KP.RU