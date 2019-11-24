2019-11-24T17:00:57+03:00
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Рязанка Мария Селиверстова продолжит участие в шоу «Танцы» на ТНТ

Девушка выступила в паре с лидером зрительского голосования Германом Ромазановым
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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23 ноября стало известно, что рязанка Мария Селиверстова продолжит участие в популярном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. В эфире программы в субботу девушка исполнила лирический танец в паре с лидером зрительского голосования Германом Ромазановым.

Номер, поставленный наставником Марии – Егором Дружининым – рассказывает о последнем моменте перед долгим расставанием двух возлюбленных.

- Мне так нравится, когда короткий номер длится вечность. Ты о стольком успеваешь подумать. Ребята, вы были очень красивы, - отметила член жюри Татьяна Денисова.

После столь удачного выступления, несмотря на кандидатство на выбывание, Марии удалось остаться в шоу – благодаря решению своего наставника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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