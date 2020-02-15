2020-02-15T12:31:28+03:00
Общество

Новые ФАПы в Рязанской области не принимают пациентов

Объекты построены только под занавес 2019 года и до сих пор простаивают
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Построенные в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты до сих пор не начали работать. , По мнению ОНФ, причиной тому волокита которая возникла из-за поздней сдачи объектов и бюрократических проволочек.

Всего простаивают 14 новых ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Строительные работы завершились только в декабре.

- По информации министерства строительного комплекса, к подрядчикам, затянувшими сроки сдачи объектов, были применены штрафные санкции, - отметили активисты.

В минздраве ситуацию тоже прокомментировали:

- Процедура сдачи в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов не является бюрократической проволочкой, это законодательно регламентированный процесс.

Чего же ждут чиновники? Сначала оформления объекта в собственность, которое должно произойти до конца февраля, затем начнется процесс получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. В итоге открыть ФАПы планируют в марте.

Отметим, что конкурсы на их строительство объявили только в июле-августе. Однако сделать это можно было и раньше. Так, депутат Госдумы Андрей Макаров как раз пенял региональным властям на долгую «раскачку»:

- Утверждение федерального бюджета происходит в декабре. В течение пяти дней после подписания закона президентом Минфин доводит до области лимиты. С этого момента можно начинать все конкурсные процедуры. Кто мешает нам сделать так, чтобы с 1 января эти деньги заработали?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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