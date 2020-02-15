Новые ФАПы в Рязанской области не принимают пациентов
Построенные в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты до сих пор не начали работать. , По мнению ОНФ, причиной тому волокита которая возникла из-за поздней сдачи объектов и бюрократических проволочек.
Всего простаивают 14 новых ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Строительные работы завершились только в декабре.
- По информации министерства строительного комплекса, к подрядчикам, затянувшими сроки сдачи объектов, были применены штрафные санкции, - отметили активисты.
В минздраве ситуацию тоже прокомментировали:
- Процедура сдачи в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов не является бюрократической проволочкой, это законодательно регламентированный процесс.
Чего же ждут чиновники? Сначала оформления объекта в собственность, которое должно произойти до конца февраля, затем начнется процесс получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. В итоге открыть ФАПы планируют в марте.
Отметим, что конкурсы на их строительство объявили только в июле-августе. Однако сделать это можно было и раньше. Так, депутат Госдумы Андрей Макаров как раз пенял региональным властям на долгую «раскачку»:
- Утверждение федерального бюджета происходит в декабре. В течение пяти дней после подписания закона президентом Минфин доводит до области лимиты. С этого момента можно начинать все конкурсные процедуры. Кто мешает нам сделать так, чтобы с 1 января эти деньги заработали?
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ИСТОЧНИК KP.RU