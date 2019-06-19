Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-19T16:07:06+03:00

Благодаря новым ФАПам доступную медицинскую помощь получат около 12 тысяч жителей рязанской глубинки.

На строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов и одной амбулатории потратят более 114 миллионов рублей

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В 2019 году в нескольких районах Рязанской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одну врачебную амбулаторию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. На эти цели из областного и федерального бюджетов направят 114,3 млн рублей. Предполагается, что на эти деньги возведут блочно-модульные ФАПы, которые укомплектуют всем необходимым медоборудованием.

В 2019 году фельдшерско-акушерские пункты построят в следующих населенных пунктах:

- село Казачья Слобода Шацкого района;

- село Сысои Сараевского района;

- село Петрово Ряжского района;

- село Секирино Скопинского района;

- поселок Краснопартизанский Пителинского района;

- село Терехово Шиловского района;

- село Сергиевский Боровок Александро-Невского района;

- село Федякино Рыбновского района;

- село Архангелькое Милославского района;

- село Ключ Кораблинского района;

- село Ольхи Ухоловского района;

- село Заокское Рязанского района;

- село Алешино Сасовского района.

В селе Столпцы Старожиловского района откроют врачебную амбулаторию.

В 2020 году ФАПы построят в следующих населенных пунктах:

- село Черная Слобода Шацкого района;

- село Кипчаково Кораблинского района;

- село Токарево Касимовского района;

- село Караулово Путятинского района;

- село Морозовы Борки Сапожковского района;

- село Марково Рыбновского района;

- село Стрелецкие выселки Михайловского района.

На эти цели планируют потратить более 50 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU