Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы
В 2019 году в нескольких районах Рязанской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одну врачебную амбулаторию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. На эти цели из областного и федерального бюджетов направят 114,3 млн рублей. Предполагается, что на эти деньги возведут блочно-модульные ФАПы, которые укомплектуют всем необходимым медоборудованием.
В 2019 году фельдшерско-акушерские пункты построят в следующих населенных пунктах:
- село Казачья Слобода Шацкого района;
- село Сысои Сараевского района;
- село Петрово Ряжского района;
- село Секирино Скопинского района;
- поселок Краснопартизанский Пителинского района;
- село Терехово Шиловского района;
- село Сергиевский Боровок Александро-Невского района;
- село Федякино Рыбновского района;
- село Архангелькое Милославского района;
- село Ключ Кораблинского района;
- село Ольхи Ухоловского района;
- село Заокское Рязанского района;
- село Алешино Сасовского района.
В селе Столпцы Старожиловского района откроют врачебную амбулаторию.
В 2020 году ФАПы построят в следующих населенных пунктах:
- село Черная Слобода Шацкого района;
- село Кипчаково Кораблинского района;
- село Токарево Касимовского района;
- село Караулово Путятинского района;
- село Морозовы Борки Сапожковского района;
- село Марково Рыбновского района;
- село Стрелецкие выселки Михайловского района.
На эти цели планируют потратить более 50 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU