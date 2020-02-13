Минздрав: Для Рязани одного травмпункта достаточно

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:21:56+03:00

Единственный травматологический пункт, которые находится в микрорайоне Канищево, вполне справляется с нагрузкой

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Создавать еще один детский травматологический пункт в Рязани областные власти не планируют. Такой вывод сделал «АиФ-Рязань» из официального ответа министерства здравоохранения Рязанской области.

На вопрос, появятся ли детские травмпункты в других районах города, чиновники ответили:

«В травматологическом пункте ОДКБ им. Дмитриевой оказывается круглосуточная амбулаторная травматологическая помощь детям Рязани и Рязанского района, лечебно-консультативная помощь детям Рязанской области. Работа одного детского травмпункта организована с учетом количества детского населения, числа ежегодных обращений (около 20 тысяч), близостью со стационаром и возможностью экстренной госпитализации».

Напомним, 26 января рязанец на глазах своей 10-летней дочери устроил скандал в травматологическом пункте. По словам мужчины, ребенок подвернул ногу, а так как это произошло недалеко от больницы, то он и привел ее туда (читать подробнее).

Позже в минздраве сообщили, что медики поступили правильно, оказывать помощь несовершеннолетней врачи просто не имели права (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU