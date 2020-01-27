В минздраве прокомментировали ситуацию вокруг скандала в рязанском травмпункте

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:54:47+03:00

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В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию вокруг скандала в травмпункте при 11 городской больнице Рязани. Напомним, мужчина на глазах своей 10-летней дочери устроил истерику. По его словам, ребенок подвернул ногу, а так как это произошло недалеко от больницы, то он и привел ее туда. В медицинском учреждении девочку не приняли, предложив обратиться в детский травматологический пункт при ОДКБ имени Дмитриевой. В ответ разозленный родитель пригрозил врачу жалобой в прокуратуру.

- Врач поступил абсолютно верно, так как у травмпункта нет лицензии на обслуживание лиц, не достигших 18 лет. Да, если бы была угроза жизни ребенка, то оказать первую медицинскую помощь там могли, но, так как никакой угрозы не было, врач просто не имел права превышать свои полномочия, - сообщили «Комсомолке» в минздраве.

Коллеги травматолога также считают, что в его действиях не было никаких нарушений, так как педиатрия является отдельной специализацией в медицине, не позволяющей врачам без соответствующего диплома оказывать помощь детям. Именно поэтому и существуют специальные детские больницы, травмпункты и поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU