Рязанец на глазах дочери устроил скандал в травмпункте
26 января рязанец на глазах своей 10-летней дочери устроил скандал в травматологическом пункте. По словам мужчины, ребенок подвернул ногу, а так как это произошло недалеко от больницы, то он и привел ее туда.
Судя по видео, которое мужчина снимал на телефон в медучреждении, врач отказался принять девочку, указывая на дверь кабинета, где висело объявление:
«Детский травматологический пункт (прием лиц, не достигших 18 лет) осуществляется по адресу: Интернациональная 1 (з), Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой».
Кроме того, дежурный врач сказал посетителю обращаться в скорую помощь. На эти слова рязанец пригрозил пожаловаться в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU