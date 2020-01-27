Рязанец на глазах дочери устроил скандал в травмпункте

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:59:29+03:00

Дежурный врач отказался принимать ребенка с подозрением на вывих, рекомендовав звонить в скорую помощь

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26 января рязанец на глазах своей 10-летней дочери устроил скандал в травматологическом пункте. По словам мужчины, ребенок подвернул ногу, а так как это произошло недалеко от больницы, то он и привел ее туда.

Судя по видео, которое мужчина снимал на телефон в медучреждении, врач отказался принять девочку, указывая на дверь кабинета, где висело объявление:

«Детский травматологический пункт (прием лиц, не достигших 18 лет) осуществляется по адресу: Интернациональная 1 (з), Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой».

Кроме того, дежурный врач сказал посетителю обращаться в скорую помощь. На эти слова рязанец пригрозил пожаловаться в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU