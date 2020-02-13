В Узбекистане отреставрируют памятник Федору Полетаеву
В поселке Красногорск Ташкентской области (Узбекистан) к 5 марта 2020 года отреставрируют памятник Федору Полетаеву, сообщает пресс-служба хокимията (администрация – Ред.) города Ангрены.
На сегодняшний день специалисты благоустраивают прилегающую к монументу территорию. К работам по реставрации уже привлекли заведующего кафедрой Национального института художеств и дизайна Рашида Хужаниезова и скульптора Р. Рахматова.
Монумент в честь Федора Полетаева установили в Красногорске в 1972 году, но в 2014 году он пришел в негодность и его снесли (вот как монумент выглядит сейчас).
2 февраля 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов, находясь с официальным визитом в Италии, записал обращение к коллегам из Узбекистана с просьбой, восстановить монумент (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU