Губернатор Николай Любимов из Италии обратился к узбекским чиновникам
2 февраля 2020 года исполнилось 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза, национального Героя Италии Федора Полетаева.
В этот день губернатор Рязанской области Николай Любимов, находясь с официальным визитом в Италии (именно в Италии погиб Герой), записал обращение к коллегам из Узбекистана.
Дело в том, что в 2015 году в узбекском поселке Красногорск (он же Кизил-тог и Талбулак) местные власти снесли памятник нашему земляку. Рязанцы об этой варварской инициативе отдельных людей узнали уже по факту, поэтому и не смогли ничего предпринять.
- Я обращаюсь к узбекским коллегам, руководству поселка Красногорск и мэрии районного центра Ангрен - мы хотим восстановить разрушенный памятник и вернуть людям их историю, - сказал Николай Викторович. - Узбекский народ всегда чтил и помнил подвиг рязанца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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