Губернатор Николай Любимов из Италии обратился к узбекским чиновникам

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:18:59+03:00

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2 февраля 2020 года исполнилось 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза, национального Героя Италии Федора Полетаева.

В этот день губернатор Рязанской области Николай Любимов, находясь с официальным визитом в Италии (именно в Италии погиб Герой), записал обращение к коллегам из Узбекистана.

Дело в том, что в 2015 году в узбекском поселке Красногорск (он же Кизил-тог и Талбулак) местные власти снесли памятник нашему земляку. Рязанцы об этой варварской инициативе отдельных людей узнали уже по факту, поэтому и не смогли ничего предпринять.

- Я обращаюсь к узбекским коллегам, руководству поселка Красногорск и мэрии районного центра Ангрен - мы хотим восстановить разрушенный памятник и вернуть людям их историю, - сказал Николай Викторович. - Узбекский народ всегда чтил и помнил подвиг рязанца.

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ИСТОЧНИК KP.RU