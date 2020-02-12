Итальянское дизайн-бюро наладило контакт с рязанскими компаниями
11 февраля Рязани посетили представители итальянского дизайн-бюро ItalDesign-Giugiaro S.p.A. Европейцы наладили контакт с теми местными компаниями, которые были заинтересованы в сотрудничестве.
- Будем общаться и надеемся, что в ближайшем будущем будут заключены определенные контракты, - сказал уже на встрече с губернатором Николаем Любимовым директор по развитию автомобильного направления Россия и Азия Марко Волпенго.
В ходе встречи Марко Волпенго, как сообщает пресс-служба областного правительства, особое внимание обратил на Avrora Robotics:
- Это предприятие нас очень заинтересовало тем, что работая над проектами, делает прототипы реальных продуктов, которые мы считаем продукцией будущего.
Инжиниринговая компания ItalDesign, 90% акций которой принадлежат концерну Volkswagen, специализируется на автомобильной отрасли, но также имеет ряд проектов в сфере промышленного дизайна. Эту сферу Николай Любимов и назвал основным направлением взаимодействия, а конечной целью - «вход на европейский рынок» и «трансфер технологий».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Стала известна стоимость поездки рязанской делегации в Италию
Из областного и городского бюджетов оплачивались билеты, командировочные, переводчик и сувениры (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU