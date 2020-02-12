2020-02-12T09:49:13+03:00
Экономика

Итальянское дизайн-бюро наладило контакт с рязанскими компаниями

Конечной целью губернатор назвал «вход на европейский рынок» и «трансфер технологий»
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11 февраля Рязани посетили представители итальянского дизайн-бюро ItalDesign-Giugiaro S.p.A. Европейцы наладили контакт с теми местными компаниями, которые были заинтересованы в сотрудничестве.

- Будем общаться и надеемся, что в ближайшем будущем будут заключены определенные контракты, - сказал уже на встрече с губернатором Николаем Любимовым директор по развитию автомобильного направления Россия и Азия Марко Волпенго.

В ходе встречи Марко Волпенго, как сообщает пресс-служба областного правительства, особое внимание обратил на Avrora Robotics:

- Это предприятие нас очень заинтересовало тем, что работая над проектами, делает прототипы реальных продуктов, которые мы считаем продукцией будущего.

Инжиниринговая компания ItalDesign, 90% акций которой принадлежат концерну Volkswagen, специализируется на автомобильной отрасли, но также имеет ряд проектов в сфере промышленного дизайна. Эту сферу Николай Любимов и назвал основным направлением взаимодействия, а конечной целью - «вход на европейский рынок» и «трансфер технологий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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