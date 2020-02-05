Стала известна стоимость поездки рязанской делегации в Италию

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:35:22+03:00

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Стала известна стоимость поездки в Италию делегации из Рязанской области, возглавил которую губернатор Николай Любимов. Напомним, основная цель - участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине подвига Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федора Полетаева.

Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь губернатора Денис Арапов, областному бюджету поездка обошлась в 114 тысяч 166 рублей. В эту сумму вошла покупка билетов и командировочные расходы. За жилье, питание и перемещения по стране платила принимающая сторона. Также Арапов отметил, что главе региона удалось провести целый ряд переговоров и подписать важные соглашения.

В администрации Рязани «Комсомолке» прокомментировали, что в стоимость итальянского вояжа градоначальницы Елены Сорокиной вошла покупка авиабилетов за 27 тысяч рублей (в оба конца эконом-классом), а также выплата командировочных - 3 350 рублей за день. Также из городского бюджета оплачена работа переводчика стоимостью 17 тысяч 875 рублей. На сувениры для итальянцев выделили 12 тысяч рублей.

Напомним, что сити-менеджера сопровождал внук «Поэтана» (так русского партизана прозвали итальянцы) Федор Михайлович Полетаев, состоящий в должности консультанта сектора внешних связей управления делами аппарата администрации Рязани. Расходы на его поездку такие же, как и у Сорокиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU