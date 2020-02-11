Проблему зловонной воды в Рязани подняли в правительстве
11 февраля проблему зловонной воды из-под крана в Рязани обсудили на заседании областного правительства. Накануне поднялась новая волна возмущений из-за возвращения «рыбного» запаха, поэтому губернатор Николай Любимов потребовал объяснений от главы администрации города Елены Сорокиной.
- По всем взятым пробам микробиологические показатели воды в норме и ни разу не были превышены. А санитарно-гигиенические показатели, в частности, один из них (запах), был превышен на один балл. Произошло это вчера, - заверила градоначальница.
Помимо обмеления Оки и аномальной погоды, о чем уже говорилось, в качестве одной из причин возникновения запаха Сорокина назвала состояние городского водозабора, который нуждается в реконструкции (от него временно отказались).
- Сейчас прорабатывается несколько вариантов решения этого вопроса. В ближайшее время будет найден наиболее оптимальный, - сказала Сорокина.
Николай Любимов поручил срочно решить проблему и пообещал оказать необходимую помощь:
- Действительно, при таких условиях неприятно пользоваться водой и даже страшно, - цитирует Николая Любимова пресс-служба кабмина.
ИСТОЧНИК KP.RU