Пахучую воду из-под крана в Рязани признали безопасной

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:24:38+03:00

В лаборатории угрозы в пахучей воде не обнаружили. Фото: администрация Рязани.

С ситуацией все равно борются: ключевая мера – переход на другой водозабор

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Городские власти рассказали о тех мерах, которые принимаются в связи с многочисленными жалобами на плохое качество воды из-под крана. Прежде всего, речь идет о ее неприятном, «рыбном» запахе.

О проблеме стало известно с 20 января. Чиновники посчитали, что она затронула около 35 тысяч человек – жителей улиц Затинной, Кальной, Фирсова, Горького, Грибоедова, Шереметьевской, Электрозаводской, Подгорной, Садовой, Большой, Касимовского шоссе, а также поселка Дядьково.

По информации администрации Рязани, анализ проб пахучей воды показал: по химическим и микробиологическим показателям она безопасна. «Аромат» же специалисты связали с «сезонными особенностями реки Ока»:

- В этом году действительно аномальная погода. Вода до сих пор не замерзла, и в затоне происходят процессы разложения водорослей и микроорганизмов. Помимо этого, уровень воды в Оке на 2.5 м ниже нулевой отметки. По всей видимости, донные отложения могли попасть на водозабор, - сказала начальник химико-бактериологической лаборатории МП «Водоканал г. Рязани» Наталья Антипова.

Исправить ситуацию в итоге решили, перейдя с водозабора в Дядьковском затоне на тот, который принадлежит РНПК. Оттуда смогут брать только половину требуемого объема, остальное компенсируют собственными скважинами и закупят у поставщиков артезианской воды.

Кроме того, на очистных станциях стали чащи промывать фильтры, сбрасывать с отстойников осадок и увеличили дозу реагентов.

В «Водоканале» пообещали, что улучшения наступят в ближайшие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU