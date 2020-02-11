Рязанцы вновь массово пожаловались на пахучую воду

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:48:19+03:00

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Жители Рязани вновь высказали претензии по поводу качества воды из-под крана. С улиц Новой, Фирсова, Быстрецкой, Новоселов, Большой Рыбацкой, Затинной, а также площади Попова, площади Театральной, Касимовском шоссе и других мест поступают сообщения о возвращении «рыбного» запаха.

Впервые неприятная ситуация возникла в конце января и затронула около 35 тысяч человек. Тогда «Водоканал» объяснил это попаданием в водозабор донных отложений и связал происходящее с аномально теплой погодой. В результате муниципальное предприятие перешло на другой водозабор, компенсировав недостающий объем за счет артезианских скважин.

- Вы должны выработать комплекс мер, которые в последующем помогут избежать повторения подобной ситуации независимо от погодных явлений, - сказала тогда глава администрации Елена Сорокина.

Кажется, сделать этого не удалось.

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Также стоит задача оценить действия уполномоченных и контролирующих органов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU