Прокуратура разберется в причинах «рыбного» запаха воды в Рязани

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:27:44+03:00

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27 января областная прокуратура заявила о начале проверки по поводу «рыбного» запаха воды из-под крана в Рязани. Интересно, что в тот же день прервавшая отпуск глава администрации города Елена Сорокина на оперативном совещании заявила о прекращении жалоб, которые в предыдущие дни (по версии чиновников, с 20-го числа) поступали постоянно.

Прокурор Иван Панченко поручил подчиненным изучить причины поступивших обращений граждан, а также оценить, делают ли уполномоченные и контролирующие органы все от них зависящее для обеспечения населения качественной водой.

Напомним, чтобы решить проблему, «Водоканал» перешел на другой водозабор, задействовал собственные и коммерческие артезианские скважины.

ИСТОЧНИК KP.RU