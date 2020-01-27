Елена Сорокина занялась питьевой водой с «рыбным» запахом

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:57:46+03:00

Пока в городе создадут специальную комиссию, вода в дома жителей двух районов будет поступать из водоразделов РНПК

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27 января во время оперативного совещания, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина, обсудили важнейшие вопрос по качеству питьевой водой.

По словам и.о. директора МП «Водоканал» Романа Мощенкова, из-за жалоб населения на «рыбный» запах воды из-под крана, специалисты предприятия решили перейти с водозабора, который находится в Дядьковском затоне, на водозабор в русле реки, принадлежащем АО «РНПК». В данный момент около 20 тысяч кубометров воды в сутки поступает потребителям с этих водозаборных сооружений, еще столько же кубических метров компенсируются из скважин с артезианской водой.

По информации Романа Мощенкова, из-за аномально теплой погоды в январе, донные отложения могли попасть на водозабор.

— Ситуация находится на постоянном контроле, в понедельник жалоб от рязанцев не поступало. Кроме того, контроль за качеством воды и за ее безопасностью производится непрерывно, — заявил директор муниципального предприятия. — По результатам исследований лаборатории предприятия все показатели – химические и микробиологические – находятся в пределах гигиенических нормативов.

— Вы должны выработать комплекс мер, которые в последующем помогут избежать повторения подобной ситуации независимо от погодных явлений, — указала директору предприятия глава Елена Сорокина, и поручила создать специальную комиссию, которая изучит вопрос и даст экспертную оценку.

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ИСТОЧНИК KP.RU