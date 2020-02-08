Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились
В Рязанской области завершились поиски 17-летней школьницы из Скопинского района Мунисы Алимардоновой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Девушка найдена живой.
Напомним, по данным СУ СК России по Рязанской области, юная жительница села Вослебово днем 6 февраля после окончания занятий вышла из школы в селе Корневое, а домой не вернулась (читать подробнее).
На поиски школьницы отправились волонтеры «Лизы Алерт», а Следственный комитет начал проверку по факту ее исчезновения. Сейчас девушка находится в кругу семьи и близких.
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ИСТОЧНИК KP.RU