Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились

8 Февр. 2020 2020-02-08T23:41:51+03:00

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В Рязанской области завершились поиски 17-летней школьницы из Скопинского района Мунисы Алимардоновой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Девушка найдена живой.

Напомним, по данным СУ СК России по Рязанской области, юная жительница села Вослебово днем 6 февраля после окончания занятий вышла из школы в селе Корневое, а домой не вернулась (читать подробнее).

На поиски школьницы отправились волонтеры «Лизы Алерт», а Следственный комитет начал проверку по факту ее исчезновения. Сейчас девушка находится в кругу семьи и близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU