2020-02-08T23:41:51+03:00
Общество

Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились

Напомним, 17-летняя девушка 6 февраля не вернулась после учебы домой
Яков РЫКОВ
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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В Рязанской области завершились поиски 17-летней школьницы из Скопинского района Мунисы Алимардоновой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Девушка найдена живой.

Напомним, по данным СУ СК России по Рязанской области, юная жительница села Вослебово днем 6 февраля после окончания занятий вышла из школы в селе Корневое, а домой не вернулась (читать подробнее).

На поиски школьницы отправились волонтеры «Лизы Алерт», а Следственный комитет начал проверку по факту ее исчезновения. Сейчас девушка находится в кругу семьи и близких.

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17-летняя Юля Можаева ушла из дома в поселке Варские в 2005 году. С тех пор ни родные, ни полиция ее найти не могут (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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