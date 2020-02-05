В Рязанской области ищут девушку, которая исчезла еще 15 лет назад
Следователи Рязанского МСО расследуют уголовное дело по факту исчезновения Юлии Можаевой. По данным следствия, девушка еще 29 сентября 2005 года ушла из дома в поселке Варские Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение не установлено.
Приметы на момент исчезновения: на вид 18-19 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, плечи опущенные; лицо по форме овальное, по цвету смуглое, кавказского типа; волосы прямые, крашенные в темный тон; лоб по высоте высокий, по положению вертикальный; брови по форме дугообразные, по высоте средние, очень широкие; глаза карие, большие; нос средний; уши средние, овальной формы; губы толстые; особенности подбородка – поперечная борозда на подбородке; размер ног (обуви) 36-37 см, ходит медленно, сутулится; голос звонкий, ясная речь.
Была одета: короткая розовая куртка, джинсы синего цвета с вертикальными полосами белого цвета, серый свитер с узорами, майка зеленого цвета на замочке, кроссовки серые б/у, бежевый бюстгальтер с кружевами, трусы черные, носки серого цвета. При себе имела телефон LG. Носит очки от солнца.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Юлии Можаевой, просьба обращаться по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО) или 02 (112).
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ИСТОЧНИК KP.RU