В Рязанской области ищут девушку, которая исчезла еще 15 лет назад

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:20:03+03:00

17-летняя Юля Можаева ушла из дома в поселке Варские в 2005 году. С тех пор ни родные, ни полиция ее найти не могут

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Следователи Рязанского МСО расследуют уголовное дело по факту исчезновения Юлии Можаевой. По данным следствия, девушка еще 29 сентября 2005 года ушла из дома в поселке Варские Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения: на вид 18-19 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, плечи опущенные; лицо по форме овальное, по цвету смуглое, кавказского типа; волосы прямые, крашенные в темный тон; лоб по высоте высокий, по положению вертикальный; брови по форме дугообразные, по высоте средние, очень широкие; глаза карие, большие; нос средний; уши средние, овальной формы; губы толстые; особенности подбородка – поперечная борозда на подбородке; размер ног (обуви) 36-37 см, ходит медленно, сутулится; голос звонкий, ясная речь.

Была одета: короткая розовая куртка, джинсы синего цвета с вертикальными полосами белого цвета, серый свитер с узорами, майка зеленого цвета на замочке, кроссовки серые б/у, бежевый бюстгальтер с кружевами, трусы черные, носки серого цвета. При себе имела телефон LG. Носит очки от солнца.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Юлии Можаевой, просьба обращаться по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО) или 02 (112).

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ИСТОЧНИК KP.RU