2020-02-04T06:46:29+03:00
Происшествия

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую кареглазую брюнетку

40-летняя Оксана Качевская не выходит на связь с родственниками уже больше недели
Яков РЫКОВ
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Фото: Лиза Алерт Рязань.Фото: Лиза Алерт Рязань.
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В Рязани разыскивают пропавшую 40-летнюю Оксану Качевскую, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, местонахождение женщины неизвестно с 27 января.

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Одета: куртка черная с капюшоном, брюки черные, кроссовки желтые зимние.

С собой: черная кожаная сумка.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении Оксаны Качевской, срочно звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: Лиза Алерт Рязань.

Фото: Лиза Алерт Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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