В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую кареглазую брюнетку
В Рязани разыскивают пропавшую 40-летнюю Оксану Качевскую, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По данным волонтеров, местонахождение женщины неизвестно с 27 января.
Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Одета: куртка черная с капюшоном, брюки черные, кроссовки желтые зимние.
С собой: черная кожаная сумка.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам что-то известно о местонахождении Оксаны Качевской, срочно звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Рязань.
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ИСТОЧНИК KP.RU