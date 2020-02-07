В Скопинском районе пропала 17-летняя школьница

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:10:35+03:00

После занятий она не вернулась домой и на момент публикации ориентировки отсутствовала больше суток

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Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения 17-летней Мунисы Алимардоновой. Юная жительница села Вослебово днем 6 февраля после окончания занятий вышла из школы в селе Корневое, а домой не вернулась.

Публикуется фотография и следующие приметы: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы темные прямые, ниже плеч, лицо овальное. Кроме того, у девушки на подбородке имеется шрам от ожога.

Пропавшая была одета в школьную форму (синее платье, черный фартук), серые кроссовки, черную куртку до колен, черную вязанную шапку. С собой у нее был серо-зеленый рюкзак.

С информацией, которая может помочь в поисках, пресс-служба СУ СКР по Рязанской области просит обращаться по телефонам 8(49156) 2-11-53, 8(915)-592-20-42 или 02/112.

ИСТОЧНИК KP.RU