2020-02-07T20:10:35+03:00
Происшествия

В Скопинском районе пропала 17-летняя школьница

После занятий она не вернулась домой и на момент публикации ориентировки отсутствовала больше суток
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения 17-летней Мунисы Алимардоновой. Юная жительница села Вослебово днем 6 февраля после окончания занятий вышла из школы в селе Корневое, а домой не вернулась.

Публикуется фотография и следующие приметы: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы темные прямые, ниже плеч, лицо овальное. Кроме того, у девушки на подбородке имеется шрам от ожога.

Пропавшая была одета в школьную форму (синее платье, черный фартук), серые кроссовки, черную куртку до колен, черную вязанную шапку. С собой у нее был серо-зеленый рюкзак.

С информацией, которая может помочь в поисках, пресс-служба СУ СКР по Рязанской области просит обращаться по телефонам 8(49156) 2-11-53, 8(915)-592-20-42 или 02/112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Скопинском районе пропала 17-летняя школьница
Рязанцев пригласили на фильм, снятый рязанцами в Рязани
Рязанцев ждут приключения в компании культового героя Соника
В рязанском Лесопарке открылся каток с прокатом коньков
В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции
Появились фото взломанного ящика для пожертвований в рязанской часовне
На святом источнике в селе Карабухино взломали ящик для пожертвований
ЧП на заводе в Рязани: один человек погиб, один госпитализирован
Рязанский сельчанин с ружьем вывел на расстрел четырех москвичей
Стало известно, когда онкодиспансер переедет в старое здание БСМП
На улице Великанова автомобиль «Яндекс.Такси» сбил школьника
Стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»
В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать