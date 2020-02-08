В Песочне жители сняли на видео пьяного дебошира, выламывавшего дверь

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:12:23+03:00

Мужчина громко орал и бил ногами подъездную дверь. Угомониться он не мог несколько часов

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В ночь на 8 февраля покою жильцов помешал пьяный рязанец, который с криками ломился в подъезд дома №53 по улице Новоселов. Видео с фрагментом инцидента выложила подписчица одной из групп в социальных сетях с ником Руся Кошкина.

По ее словам, мужчина стал дебоширить примерно в час ночи и угомонился лишь к 4 утра.

По предварительной информации, никто из жильцов так и не вызвал полицию.

Пьяный дебошир на Новоселов.

Напомним, не так давно в одном из рязанских сел после длительного запоя пенсионер схватил ружье и стал отстреливаться от ходячих мертвецов. Полицейским тоже пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы усмирить дебошира (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU