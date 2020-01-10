2020-01-10T17:43:01+03:00
Происшествия

Пенсионер из села Мокрицы отстреливался от ходячих мертвецов

Усмирять 66-летнего дебошира пришлось выстрелом в воздух
Константин МОГИЛИН
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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9 января в селе Мокрицы Спасского района произошло необычное ЧП: 66-летний местный житель, по его собственным словам, увидел ходячих мертвецов и начал от них отстреливаться. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Гости с того света, конечно, оказались галлюцинациями, вызванными, предположительно, синдромом отмены после продолжительного запоя или «белой горячкой».

О том, что его сосед вышел на войну с покойниками, сообщил дачник. Вместе с полицейскими на вызов приехали медики, но хозяин дома, заметив приближение чужих, выбил окно и направил на них охотничье ружье.

Мужчину пытались уговорить сдать оружие, но тот не унимался. Последовал предупредительный выстрел воздух, и только тогда пенсионер бросил ружье в снег. Его скрутили и поместили в полицейский автомобиль.

Оказалось, что возмутитель спокойствия приехал в село около девяти лет назад, много пил, а в последние дни - особенно. Дело в том, что перед самым Новым годом умерла его сожительница, и, видимо, алкоголем он хотел залить свое горе.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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