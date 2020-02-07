2020-02-07T11:06:39+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать

Полиция рассказала подробности вечерней аварии на трассе в Рязанской области [фото]
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать, подробности аварии сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, вечером 6 февраля 27-летний житель Пензенской области за рулем автомобиля Nissan Tiida превысил скорость и столкнулся с седельным тягачом DAF с полуприцепом.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован, а его супруга с десятимесячной девочкой погибли.

После столкновения тягач опрокинулся на бок, а легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения и не подлежит восстановлению.

Проводится проверка.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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