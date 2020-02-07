В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать
В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать, подробности аварии сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным полиции, вечером 6 февраля 27-летний житель Пензенской области за рулем автомобиля Nissan Tiida превысил скорость и столкнулся с седельным тягачом DAF с полуприцепом.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован, а его супруга с десятимесячной девочкой погибли.
После столкновения тягач опрокинулся на бок, а легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения и не подлежит восстановлению.
Проводится проверка.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU