В Рязани появится граффити с изображением легендарного хирурга Аллы Левушкиной
Памяти хирурга Аллы Левушкиной в Рязани появятся две мемориальные доски. Разместят их на фасадах ОКБ и больницы №11 в Рязани. Кроме того, в фойе профильного отделения поликлиники областной больницы, где Алла Ильинична принимала пациентов, на стене появится граффити с ее изображением, сообщает издательство «Пресса».
— Сегодня, когда развивается здравоохранение, когда строятся новые больницы, в каждом медучреждении нужно сделать уголок или даже зал памяти наших предшественников, учителей, — отметил на круглом столе министр Андрей Прилуцкий. — Историю нашего здравоохранения должны знать студенты и молодые врачи. С сегодняшнего дня мы начинаем отсчет.
Напомним, хирург-проктолог Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU