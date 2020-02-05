Светофор на перекрестке в центре Рязани не будет работать неделю
На перекрестке площади Дмитрова и улиц Чкалова и профессора Никулина второй день не работает светофор. Как сообщили в администрации Рязани, проблема возникла из-за перегоревшего кабеля.
«В настоящее время кабель заказали. В общей сложности ремонт займет примерно неделю», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 января перестали работать два светофора на оживленных перекрестках: улица Радиозаводская – проезд Яблочкова и улица Новая – улица Горького. Тогда чиновники сообщили, что неполадки устранят «на следующей неделе» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU