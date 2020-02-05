5 Февр. 2020 2020-02-05T17:44:46+03:00

Светофор на перекрестке в центре Рязани не будет работать неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два дня назад перегорел кабель. Специалисты заказали новый, но ждать придется несколько дней

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На перекрестке площади Дмитрова и улиц Чкалова и профессора Никулина второй день не работает светофор. Как сообщили в администрации Рязани, проблема возникла из-за перегоревшего кабеля.

«В настоящее время кабель заказали. В общей сложности ремонт займет примерно неделю», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 января перестали работать два светофора на оживленных перекрестках: улица Радиозаводская – проезд Яблочкова и улица Новая – улица Горького. Тогда чиновники сообщили, что неполадки устранят «на следующей неделе» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU