В Рязани отказали светофоры на двух оживленных перекрестках

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:25:36+03:00

Повреждение на сетях устранят после выходных

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В Рязани перестали работать два светофорных объекта. Нерегулируемыми на время стали весьма оживленные перекрестки улицы Радиозаводской – проезда Яблочкова и улицы Новой – улицы Горького.

Сбой произошел не позднее вечера 17 января. В пресс-службе администрации города сообщили, что специалисты обнаружили повреждение на сетях и приступили к ремонту, завершить который планируется «на следующей неделе».

Трансляции с камер на указанных перекрестках можно найти на сайте «Камеры. Рязань».

Перекресток улицы Радиозаводской и проезда Яблочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU