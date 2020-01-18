В Рязани отказали светофоры на двух оживленных перекрестках
Повреждение на сетях устранят после выходных
Перекресток улиц Новой и Горького.
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В Рязани перестали работать два светофорных объекта. Нерегулируемыми на время стали весьма оживленные перекрестки улицы Радиозаводской – проезда Яблочкова и улицы Новой – улицы Горького.
Сбой произошел не позднее вечера 17 января. В пресс-службе администрации города сообщили, что специалисты обнаружили повреждение на сетях и приступили к ремонту, завершить который планируется «на следующей неделе».
Трансляции с камер на указанных перекрестках можно найти на сайте «Камеры. Рязань».
Перекресток улицы Радиозаводской и проезда Яблочкова.
ИСТОЧНИК KP.RU