В Рязани на перекрестке Touareg снес светофор, пропуская нарушителя ПДД

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 16 января на перекрестке улиц Горького и Новой в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Volkswagen Touareg ехал на зеленый сигнал светофора по улице Горького и увидел сдающую задним ходом «с поперечного направления» легковушку.

Как рассказал «Прессе» водитель кроссовера, чтобы не протаранить нарушителя, он ударил по тормозам. На мокрой от дождя дороге автомобиль занесло, он сшиб ограждения и врезался в столб освещения.

От удара в Touareg сработали подушки безопасности, передок автомобиля - всмятку, а со столба упал светофор. К счастью, не пострадал никто из стоявших на тротуаре пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.

Что касается водителя легковушки, то он немного поругался с пострадавшим коллегой и уехал с места происшествия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Опубликовано видео ДТП с переворотом полицейской «Газели»

Судя по кадрам, автомобиль силовиков ехал на красный свет по встречной полосе, причем проблесковые маячки в этот момент не работали (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU