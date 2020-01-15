Опубликовано видео ДТП с переворотом полицейской «Газели» в центре Рязани
В сообществе «Дороги Рязани» появилось видео с одной из наружных камер, на котором запечатлено столкновение грузового фургона и полицейской «Газели» в центре города. Судя по этим кадрам, автомобиль силовиков проезжал перекресток на красный свет по встречной полосе, причем проблесковые маячки в этот момент не работали. Ранее пресс-служба регионального УМВД распространила информацию, что силовики ехали со включенными спецсигналами, а потому виновником ДТП якобы сочли водителя фургона.
Напомним, ДТП произошло днем 15 января на пересечении улиц Ленина и Введенской рядом ТЦ «Атрон». «Газель» кинологической службы двигалась со стороны площади Театральной, а фургон - в сторону площади Мичурина.
ДТП в Рязани КИНО ЛОГИЧЕСКОЕ (ул.Ленина - ул.Введенская).Источник - vk.com/roadrzn62
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ИСТОЧНИК KP.RU