На перекрестке в центре Рязани перевернулась полицейская «Газель»
Днем 15 января на перекрестке улиц Ленина и Введенской у ТЦ «Атрон» произошло ДТП с участием полицейской «Газели». Автомобиль силовиков двигался с включенными спецсигналами со стороны площади Театральной, когда в него врезался грузовой фургон, ехавший в сторону площади Мичурина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
От удара полицейская «Газель» завалилась набок и некоторое время пролежала в таком положении, пока ее не перевернули назад. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель фургона, не пропустивший ехавших на вызов силовиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU