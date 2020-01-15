2020-01-15T14:53:08+03:00
Происшествия

На перекрестке в центре Рязани перевернулась полицейская «Газель»

ДТП произошло после столкновения с грузовым фургоном, не пропустившим спешащих на вызов силовиков
Константин МОГИЛИН
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ДТП на Атроне
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Днем 15 января на перекрестке улиц Ленина и Введенской у ТЦ «Атрон» произошло ДТП с участием полицейской «Газели». Автомобиль силовиков двигался с включенными спецсигналами со стороны площади Театральной, когда в него врезался грузовой фургон, ехавший в сторону площади Мичурина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

От удара полицейская «Газель» завалилась набок и некоторое время пролежала в таком положении, пока ее не перевернули назад. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель фургона, не пропустивший ехавших на вызов силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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