2020-02-05T10:55:16+03:00
Происшествия

В Рязани по плану «Перехват» задержали угонщика автомобиля

Мужчина пытался скрыться в одном из дворов от сотрудников Росгвардии, но безуспешно
Яков РЫКОВ
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В Рязани по плану «Перехват» задержали угонщика автомобиля.В Рязани по плану «Перехват» задержали угонщика автомобиля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рано утром 4 февраля в дежурную часть поступила информация о том, что в одном из дворов по улице Новоселов неизвестный угнал автомобиль ВАЗ 2114. Для розыска машины объявили план «Перехват».

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, государственный номер которого совпадал с угнанным. Они остановили его и задержали угонщика. Им оказался 28-летний рязанец.

Машину у него изъяли, а его самого передали полиции. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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