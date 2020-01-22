2020-01-22T12:29:56+03:00
Происшествия

Против рязанца, напавшего на парковке на полицейского, возбудили дело

Возле торгового центра произошла драка, и один из ее участников пытался на машине сбежать от патрульных. Все было как в кино
Яков РЫКОВ
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Против рязанца, напавшего на парковке на полицейского, возбудили дело.Против рязанца, напавшего на парковке на полицейского, возбудили дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего рязанца, в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, поздно вечером 24 декабря двое полицейских прибыли на парковку около одного из рязанских торговых центров, где ранее произошла драка между молодыми людьми. Увидев полицейских, один из парней сел в «Жигули» и завел двигатель. Несмотря на требования полицейского выйти из автомобиля, он поехал с парковки и врезался в патрульную машину.

В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы. После того, как ВАЗ был блокирован, подозреваемый стал сопротивляться и ударил полицейского.

Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос о взятии его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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