Появилось видео допроса художников-вандалов, разрисовавших пункт полиции
Рязанское УМВД опубликовало видео с задержанными уличными художниками, которые 11 января разрисовали стену опорного пункта полиции. Как «Комсомолка» сообщала ранее, один из задержанных – 30-летний житель Рязани, другой – его ровесник из Подмосковья. Никто из них не смог внятно ответить, зачем они решили «разукрасить» стену полиции.
— Не знаю, зачем [разрисовал стену]. Настроение такое было, — пожав плечами, сказал рязанский уличный художник.
Задержанные художники-вандалы.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.
Житель Подмосковья, который, к слову, был неоднократно судим, в том числе – за наркотики, вандализм и побои, поведал, что приехал в Рязань к другу, «просто побухать, праздники, сами понимаете».
В настоящее время на нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
Напомним, двое молодчиков попались в руки сотрудников ППС в субботу вечером. А сам момент задержания попал на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU