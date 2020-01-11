2020-01-11T22:37:50+03:00
Происшествия

Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина

Полиция ловко скрутила нарушителей в центре Рязани и доставила в отделение. Пьяные задержанные уже во всем сознались и раскаялись
Александр РАДЫГИН
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Фото: https://www.instagram.com/rzn_life/Фото: https://www.instagram.com/rzn_life/
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Днем 11 января на площади Ленина сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих 30-летних нарушителей, которые хотели раскрасить стены полицейского пункта краской из баллончика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

— Задержанные, один из которых житель Москвы, уже признали свою вину и раскаялись. По предварительным данным, они хотели написать на стене полицейского пункта какой-то хэштег. Оба мужчины были пьяны. В настоящее время они находятся в отделении. Сотрудники полиции будут и впредь пресекать все попытки вандализма в Рязани и области, — подчеркнули в пресс-службе.

Полиция скручивает вандалов на площади Ленина.Источник видео Rzn_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU

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