Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина
Днем 11 января на площади Ленина сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих 30-летних нарушителей, которые хотели раскрасить стены полицейского пункта краской из баллончика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
— Задержанные, один из которых житель Москвы, уже признали свою вину и раскаялись. По предварительным данным, они хотели написать на стене полицейского пункта какой-то хэштег. Оба мужчины были пьяны. В настоящее время они находятся в отделении. Сотрудники полиции будут и впредь пресекать все попытки вандализма в Рязани и области, — подчеркнули в пресс-службе.
Полиция скручивает вандалов на площади Ленина.Источник видео Rzn_Life
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