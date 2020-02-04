При капремонте понтонного моста через Оку выявили незаконные расходы

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:13:23+03:00

Так выглядел мост в мае 2019-го после завершения основных работ. Полностью завершить капитальный ремонт планировалось в октябре.

Материалы проверки направлены в областную прокуратуру и транспортному прокурору

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Очередной объект рязанского минтранса вызвал серьезные претензии у контрольно-счетной палаты. При проверке проектных работ и капитального ремонта понтонного моста через Оку у села Троица в Спасском районе аудиторы выявили незаконное использование бюджетных средств.

31 января состоялось заседание коллегии КСП, на котором принято решение направить материалы проверки в региональную прокуратуру и транспортному прокурору. Согласно закону, это происходит, когда «усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения».

Суть нарушений пока не раскрывается. Помимо правоохранительных органов аудиторы обратились с представлениями к министру транспорта и автомобильных дорог Вадиму Решетнику и директору «Дирекции дорог Рязанской области» Михаилу Соколову.

Согласно публичной информации о заключенных контрактах, капитальный ремонт за 166 млн рублей выполняло ООО «АльянсДорСтрой», которое получило подряд без аукциона. Еще почти 5 млн рублей из казны потрачено на корректировку проектной документации.

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Проверка ремонта моста через Оку может вылиться в уголовное дело

Материалы аудиторов находятся в областной прокуратуре, а значит всплыли признаки преступлений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU