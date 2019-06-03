Наплавной мост в Спасском районе полностью отремонтируют только в октябре

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-03T16:36:23+03:00

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Завершены основные работы по капитальному ремонту наплавного моста через реку Ока в Спасском районе, сообщает пресс-служба регионального минтранса. Как отмечают в ведомстве, мост у села Троица навели еще в 1996 году. В 2015 году эксперты признали, что понтоны практически исчерпали свой ресурс, и в том же году был заказан проект капитального ремонта объекта.

К работам подрядчик приступил в сентябре 2018 года. Государственный контракт предусматривает полную замену понтонов на новые, устройство светофорного регулирования движения по мосту, освещение.

На сегодня изготовлены и доставлены на объект все понтоны (34 речных звена и два береговых звена), выполнена сборка наплавного моста из 29 звеньев (длина моста на соответствующий уровень воды в реке), установлены перила и барьеры.

Окончание капитального ремонта объекта запланировано на октябрь этого года.

Наплавной мост у села Троица, связывающий села Спасского района с райцентром, работает круглый год с перерывом на время ледохода и паводков. Средний перерыв в работе моста составляет: весной – около трех недель, осенью – около одной недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU