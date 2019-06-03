На гарантийных рязанских дорогах продолжают выявлять дефекты
Специалисты Дирекции дорог Рязанской области завершили обследование участков автомобильных дорог региона, находящихся на гарантии, сообщает пресс-служба минтранса. Всего специалисты проверили 225 объектов и выявили 54 гарантийных случая.
Подрядчики устранили дефекты на 20 участках, еще 34 объекта планируется привести в порядок в июне.
Напомним, подрядные организации при выполнении работ дают гарантийные обязательства. Срок гарантии при устройстве покрытия составляет от 4 до 6 лет. В случае появления дефектов до окончания гарантийного срока подрядная организация обязана устранить их за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU