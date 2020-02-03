Маршрутчика, выгонявшего ребенка из салона, уволили

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:40:12+03:00

Водителю не понравилось, что у ребенка не было денег на школьной карте

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Водителя маршрутного такси №49, который выгонял ребенка на улицу из-за недостатка денег на школьной карте, уволили. Об этом сообщает администрация Рязани.

Напомним, утром 3 февраля в социальных сетях появилась информация от рязанки, на глазах которой водитель выгонял из салона ребенка 2-3 класса.

«Самое главное, что всем, кто ехал в маршрутке, было все равно. Я за ребенка заплатила, но спросила у водителя: "Вы что обеднеете?", "Да, обеднею", - ответил он. Я сама мама, и не хотелось бы, чтобы мой ребенок оказался в такой ситуации», — написала рязанка.

Отметим, что в декабре прошлого года начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно потребовал от коммерческих перевозчиков, чтобы их водители «ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах» не высаживали детей из транспорта. Это связано сразу с несколькими скандальными ситуациями, произошедшими в городе в последнее время. Кроме того, маршрутчикам предложили «записывать и передавать в администрацию фамилии школьников, не оплативших проезд, для выяснения реальной ситуации» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU