Маршрутчика, выгонявшего ребенка из салона, уволили
Водителя маршрутного такси №49, который выгонял ребенка на улицу из-за недостатка денег на школьной карте, уволили. Об этом сообщает администрация Рязани.
Напомним, утром 3 февраля в социальных сетях появилась информация от рязанки, на глазах которой водитель выгонял из салона ребенка 2-3 класса.
«Самое главное, что всем, кто ехал в маршрутке, было все равно. Я за ребенка заплатила, но спросила у водителя: "Вы что обеднеете?", "Да, обеднею", - ответил он. Я сама мама, и не хотелось бы, чтобы мой ребенок оказался в такой ситуации», — написала рязанка.
Отметим, что в декабре прошлого года начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно потребовал от коммерческих перевозчиков, чтобы их водители «ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах» не высаживали детей из транспорта. Это связано сразу с несколькими скандальными ситуациями, произошедшими в городе в последнее время. Кроме того, маршрутчикам предложили «записывать и передавать в администрацию фамилии школьников, не оплативших проезд, для выяснения реальной ситуации» (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Если подтвердится - деньги вернут, с водителем побеседуют (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU