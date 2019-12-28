От рязанских маршрутчиков потребовали не высаживать детей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-28T12:29:13+03:00

В случае возникновения спорной ситуации разбираться в ней власти призывают потом

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Начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно потребовал от коммерческих перевозчиков, чтобы их водители «ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах» не высаживали детей из транспорта. Это связано сразу с несколькими скандальными ситуациями, произошедшими в городе в последнее время.

Один из участников совещания, которое состоялось 26 декабря, депутат гордумы Дмитрий Володин в своем Facebook сообщил, что маршрутчикам предложили «записывать и передавать в администрацию фамилии школьников, не оплативших проезд, для выяснения реальной ситуации».

Володин также отметил, что руководитель одного из частных транспортных предприятий рассказал об увольнении водителя, который недавно грубо повел себя с пассажиром.

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ИСТОЧНИК KP.RU