Жители семи домов в Рязани на 13 часов остались без света и воды

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:18:34+03:00

Для многих это оказалось сопряжено еще и с отключением отопления

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2 февраля в Рязани очередной блэкаут пережил микрорайон Братиславский. Без света и воды почти на 13 часов (с 5.00 до 17.40) остались жильцы семи домов:

- Славянский пр., д. 3, д. 5, д. 6;

- ул. Баженова д. 27, д. 29, д. 33;

ул. Старая Дубрава, д.1 .

В городской администрации это объяснили повреждением на частной подстанции, причем проблемы с ней, очевидно, наблюдаются уже давно.

- За последние два месяца было пять отключений электричества. Это означает остановку поквартирных котлов и котельных. Причем отключения длительные, последнее - 18 часов, - жаловались жители Братиславского на встрече с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной 30 ноября.

Конкретного ответа, когда ситуацию исправят, они тогда не получили.

Кроме того, в воскресенье из-за повреждения двух кабельных линий на 2,5 часа обесточили улицы Ломоносова, Разина, Матросова, Декабристов, Колхозную,. Халтурина, Пугачева, Есенина, Свободы, Яхонтова, Маяковского, а также Скорбященский проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU