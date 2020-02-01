Приоритетов нет: власти Рязани об очередях в школы

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:10:36+03:00

Управление образования и молодежной политики не может объяснить количество очередей в школы и лицеи города

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Очередь для записи детей в первый класс единая и приоритета нет ни для кого, заверяет администрация Рязани.

«Все заявления попадают в «Барс.Образование» как через портал Госуслуг (электронную заявку формируют сами родители), так и непосредственно из школы, лицея или гимназии, где данные вносит ответственный работник непосредственно в «Барс.Образование», — говорится в сообщении.

Напомним, с раннего утра 1 февраля все школы Рязани атаковали родители будущих первоклассников. Многие из них, занимали очереди с ночи, чтобы первыми попасть на прием в школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU