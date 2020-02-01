Чтобы записать детей в первый класс, рязанцы атакуют школы и создают очереди

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:49:49+03:00

1 февраля по всей стране начался очередной ажиотаж. Детей много – мест в школах, видимо, мало

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С раннего утра 1 февраля практически у всех школ Рязани появились огромные очереди из родителей, желающих записать детей в 1-й класс. Сообщения приходят из 73-й, 75-й, а также 39-й (физико-математической) школы.

— Сейчас (на 1 февраля 11:15 — Ред.) нас осталось чуть больше 30 человек, — говорит один из родителей, желающий записать ребенка в 1-й класс школы №39. — Рано утром было гораздо больше. Стояли на улице, потом переместились в холл, охранник сейчас все разруливает. Я особо не переживаю, так как живу рядом и автоматически прикреплен к этой школе.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, с 1 февраля в России началась всеобщая запись детей в первые классы. Из-за ажиотажа уже «рухнул» портал Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU