23 Янв. 2020 2020-01-23T16:52:44+03:00

Зачислить детей в новую гимназию в Горроще можно с 1 февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первоочередное право на поступление имеют дети, живущие на закрепленной за учебным заведением территории [адреса]

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С 1 сентября 2020 года открывается новая школа в Горроще, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В данном здании будет размещаться гимназия №5.

Заявления от родителей о приеме в первый класс будут принимать с 1 февраля с 09:00 по адресу: улица Гагарина, 158 (гимназия №5).

Отметим, что до 1 июля зачисляются в первый класс дети, проживающие на закрепленной за гимназией территории:

- улица Братиславская - полностью;

- Славянский проспект, дома №№3,5,6;

- улица Баженова, дома №№27, 29, 33, 44;

- улица Старая Дубрава, дом №1.

Приказ о зачислении издается не позднее 4 рабочих дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.

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Постановление городской администрации вступило в силу с 1 января (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU