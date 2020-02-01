В администрации Рязани прокомментировали ажиотаж вокруг записи в школы

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:44:30+03:00

Чиновники уверили, что ни один ребенок не останется без образования

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В администрации Рязани прокомментировали ажиотаж вокруг записи детей в первые классы городских школ.

Напомним, 1 февраля практически у всех школ появились огромные очереди из родителей, желающих пристроить своих ребят.

В городском управлении образования сообщили, что для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, запись продолжится до 1 июля.

- Приказ о зачислении издается не позднее 4 рабочих дней после предоставления пакета документов непосредственно в школу. Для детей, чьи родители выбрали школу не по месту регистрации, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест, - отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что узнать о наличии свободных мест к этому времени будет можно на информационных стендах и официальных сайтах школ. Если же ребенку по той или иной причине не хватило места, то следует обращаться непосредственно в управление, где ребенку обязательно найдут образовательное учреждение.

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Информацию из соцсетей прокомментировали в городской администрации (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU